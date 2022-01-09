Что сделало время с красавицами-актрисами 1980–1990-х годов

Евгения Крюкова

Евгения Крюкова. Кадр из фильма "Секс и перестройка" © YouTube / Александр Лебедев, фото © "Кинопоиск"

В 1990 году начинающая актриса Евгения Крюкова дебютировала в эротической картине "Секс и перестройка" французского режиссёра Франсиса Леруа. Через год она начала активно сниматься на родине в фильмах для более широкой аудитории. На счету Крюковой несколько десятков ролей в кино и на театральной сцене. Сейчас актрисе 50 лет, и она по-прежнему способна свести с ума любого мужчину.

Вера Сотникова

Вера Сотникова. Кадр из фильма "Гу-га" © YouTube / Odesa Film Studio, фото © "Кинопоиск"

Вера Сотникова дебютировала на киноэкране в 1983 году, а недавно она уже разменяла седьмой десяток. В её фильмографии множество ролей обворожительных красоток второго плана. Выразительные глаза, пухлые губы и утончённые черты лица актрисы полюбились миллионам советских и российских зрителей. Сотникова и сейчас выглядит более чем достойно.

Ирина Феофанова

Ирина Феофанова. Кадр из фильма "Частный детектив, или Операция "Кооперация" © YouTube / Киноконцерн "Мосфильм", кадр из видео © YouTube / TV Center

Несмотря на возраст, для своих поклонников Ирина Феофанова навсегда останется самой красивой актрисой. И не только для них. Ведь в сыгранных ею женских персонажей из фильмов "Стрелец неприкаянный", "Операция "Кооперация" и "Сын за отца" было влюблено полстраны. Однако яркая внешность не помогла Ирине обустроить личную жизнь. А 20 лет назад Феофанова открыла театральную студию для детей, тем самым, возможно, компенсировав отсутствие собственных.

Ольга Кабо

Ольга Кабо © "Кинопоиск", Instagram / kabo_olga

Ольге Кабо уже более 50 лет, но словосочетание "модельная внешность" до сих пор характеризует её как нельзя лучше. Актрису прославили картины "Приключения Квентина Дорварда" и "Приморский бульвар", которые вышли в 1988 году. Особое место в её фильмографии поклонники мужского пола отводят ролям, для которых Кабо приходилось обнажаться перед камерой. Благодаря своей неувядающей красоте актриса продолжает активно сниматься и играть в театре.

Анна Яновская

Анна Яновская. Кадр из фильма "Осенние соблазны" © YouTube / СССР USSR, фото © Wikimedia Commons / Frolzart