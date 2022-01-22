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Индийская актриса Приянка Чопра впервые стала мамой

Звёздная пара призвала с уважением отнестись к их личной жизни и позволить сосредоточиться на семье.

21 января, 23:14
<p>Приянка Чопра и Ник Джонас. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/priyankachopra/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">priyankachopra</a></p>

Приянка Чопра и Ник Джонас. Фото © Instagram / priyankachopra

Индийская актриса Приянка Чопра и её американский муж-музыкант Ник Джонас стали родителями. Ребёнок появился на свет благодаря суррогатной матери, сообщается в социальных сетях супругов.

"Мы очень рады подтвердить счастливую новость: у нас появился ребёнок благодаря суррогатной матери. Мы просим вас с уважением отнестись к нашей конфиденциальности в это особое время, поскольку прямо сейчас мы очень сосредоточены на нашей семье. Большое вам спасибо", — говорится в заявлении пары.

Приянка и Ник пока не раскрывают пол своего ребёнка, но инсайдеры издания New York Post сообщают, что это девочка.

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А ранее Лайф писал, что певица Ольга Серябкина тоже впервые стала мамой. Артистка разместила несколько трогательных снимков с новорождённым в "Инстаграме" и раскрыла его имя.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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