Индийская актриса Приянка Чопра впервые стала мамой

Индийская актриса Приянка Чопра и её американский муж-музыкант Ник Джонас стали родителями. Ребёнок появился на свет благодаря суррогатной матери, сообщается в социальных сетях супругов.

"Мы очень рады подтвердить счастливую новость: у нас появился ребёнок благодаря суррогатной матери. Мы просим вас с уважением отнестись к нашей конфиденциальности в это особое время, поскольку прямо сейчас мы очень сосредоточены на нашей семье. Большое вам спасибо", — говорится в заявлении пары.

Приянка и Ник пока не раскрывают пол своего ребёнка, но инсайдеры издания New York Post сообщают, что это девочка.