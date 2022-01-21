Кто такая Севиль Велиева, которая стала новой солисткой Artik & Asti

Январь для фанатов Artik & Asti выдался более чем насыщенным. Сначала бывшая солистка коллектива Анна Дзюба выпустила свой первый сольный сингл, и её тут же обвинили в плагиате. А теперь стало известно, кем Анну заменили, — новой солисткой стала Севиль Велиева. Разбираемся, кто она такая и чем заслужила место в одной из самых успешных групп СНГ на данный момент.

Анна Дзюба и Севиль Велиева. Фото © Instagram / astiselfmade, sevilofficial_

Родилась Севиль в Ташкенте в 1992 году. Когда девочке было три года, семья переехала в Симферополь. Малышка уже тогда поняла, что хочет петь, но родители развивать талант дочери никак не хотели. Отец вообще планировал, что Севиль пойдёт в профессиональный спорт, и отдал её в школу единоборств. Были и выступления от сборной Украины, и даже травма, из-за которой карьеру пришлось оставить.

Артём Умрихин и Севиль Велиева. Фото © Instagram / sevilofficial_

Когда Севиль поступила в университет, то снова начала петь, но родители, беспокоясь о будущем дочери, настаивали на том, чтобы она сконцентрировалась на учёбе на историко-филологическом факультете, а не на хобби, которое вряд ли будет обеспечивать её в жизни. Девушка собиралась стать учительницей, однако судьба распорядилась иначе.

Севиль Велиева. Фото © Instagram / sevilofficial_

Севиль рано начала работать — с 15 лет она разносила заказы в кафе, а во время учёбы в вузе Севиль нашла подработку в одном из "Макдоналдсов". В начале десятых годов ресторан проводил международный вокальный конкурс, и участвовать в нём могли все сотрудники. Девушка легко проходила одно испытание за другим и в результате оказалась на мировом этапе, который устроили в США. Тогда-то и Севиль, и её родители поняли, что талант у девушки есть, хоть она никогда не училась вокалу профессионально.

После этого Севиль решила покорять большую сцену — она участвовала в украинских шоу "Суперзвезда" и "Х-фактор". А русский зритель уже должен быть знаком с певицей по шоу "Голос", ведь там девушка не раз появлялась на главном канале страны. Поверив в свои силы, Севиль подала заявку на участие в 3-м сезоне шоу. На слепом прослушивании она исполняла песню Listen Бейонсе.

Севиль Велиева. Фото © Instagram / sevilofficial_

На первых же секундах к ней повернулся Билан, а чуть позже — и Агутин. Исполнительница решила пойти в команду последнего. До финала девушка не дошла, но, как показывает практика, это вовсе не обязательно, чтобы стать успешным и востребованным артистом. Дальше Севиль продолжала выпускать авторские песни и участвовать в конкурсах.

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Когда стало известно, что Artik & Asti распадается, основатель и полноправный участник коллектива Артём Умрихин объявил, что это не конец коллектива, и скоро определился с новой коллегой. По каким критериям он выбрал Севиль — неизвестно, но, по-видимому, голос и образ девушки больше всего подходили для того, чтобы доносить мысль до слушателей.

Севиль Велиева. Фото © Instagram / sevilofficial_