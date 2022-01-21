Младшая дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга отправила 83-летнюю мать в центр реабилитации для пожилых людей. Об этом в беседе с "Собеседником" рассказала сама Ольга Шукшина.

"У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением. Поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов. Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем", — уточнила она.

По словам Ольги, в октябре прошлого года актриса проходила лечение в госпитале Вишневского, однако в пансионате более домашняя обстановка, а программа направлена на отдых, а не на лечение. Для пожилых там предусмотрена насыщенная программа: танцы, библиотека.

Федосеева-Шукшина чувствует себя "вполне комфортно", добавила Ольга.

"У меня сейчас такая жизненная ситуация, что мне сложно ухаживать за мамой дома, а ей уже нужен регулярный уход, который мамочке там обеспечивают. Причины называть я не считаю нужным, это наше семейное", — объяснила свой поступок дочь актрисы.

Также Ольга сообщила, что находиться её мать в доме престарелых будет ровно столько, сколько сама посчитает необходимым.

"Не вижу в этом ничего зазорного", — резюмировала младшая дочь Шукшиной, говоря о своём решении.