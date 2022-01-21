Сын рассказал, как чувствует себя госпитализированный в Коммунарку Леонид Куравлёв
На данный момент кардинально новой информации нет, отметил Василий. По его словам, важные новости будут в начале следующей недели.
Леонид Куравлёв © ТАСС / Сергей Фадеичев
Состояние попавшего в Коммунарку с пневмонией 85-летнего актёра Леонида Куравлёва улучшается, врачи отмечают небольшую положительную динамику. Об этом Лайфу сообщил сын артиста Василий.
"На данный момент кардинально новой информации нет. Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами. Полагаю, что важные новости будут 25–26 января", — рассказал Куравлёв-младший.
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О том, что Леонида Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние актёра ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Сейчас Куравлёв находится под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко. При этом 17 января результаты КТ актёра показали обширное поражение лёгких.
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