Песков: Россия рассчитывает получить ответы по гарантиям безопасности на днях

Россия и США уже сделали первые шаги в диалоге, теперь Москва ожидает ответа на предложения по гарантиям безопасности — Вашингтон может предоставить их уже в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.