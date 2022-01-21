Песков: Россия рассчитывает получить ответы по гарантиям безопасности на днях
При этом представитель Кремля подчеркнул, что "первые шаги сделаны, консультации прошли, обсуждение ведётся".
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Россия и США уже сделали первые шаги в диалоге, теперь Москва ожидает ответа на предложения по гарантиям безопасности — Вашингтон может предоставить их уже в ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первые шаги сделаны, консультации прошли, обсуждение ведётся. Другое дело — какой будет сформулирован ответ на наши озабоченности... Будем ориентироваться, что на днях мы всё-таки письменные тексты получим", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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