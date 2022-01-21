Песков: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" доказана и очевидна
В Кремле напомнили, что, согласно официальной статистике, не больше 5–6% привитых граждан заболевают коронавирусом повторно.
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Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" против омикрон-штамма доказана и очевидна. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Есть определённый процент, не больше 5–6, тех, кто болеет с прививками. Но в целом эффективность особенно "Спутника V" против "омикрона" доказана, и она очевидна", — сказал представитель Кремля.
Напомним, за последние сутки случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены ещё в шести регионах России. Официального подтверждения регистрации этого варианта ковида нет лишь от 24 субъектов.
Ранее лор-врач Андрей Крюков рекомендовал принимать противовирусные вместо антибиотиков при "омикроне". По его словам, лечиться можно привычными способами, но нужно начинать это делать сразу и наблюдать за своим состоянием.
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