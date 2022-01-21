Песков: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" доказана и очевидна

Эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" против омикрон-штамма доказана и очевидна. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Есть определённый процент, не больше 5–6, тех, кто болеет с прививками. Но в целом эффективность особенно "Спутника V" против "омикрона" доказана, и она очевидна", — сказал представитель Кремля.

Напомним, за последние сутки случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" выявлены ещё в шести регионах России. Официального подтверждения регистрации этого варианта ковида нет лишь от 24 субъектов.