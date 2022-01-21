Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что России лучше сосредоточиться на диалоге с США. В беседе с Лайфом член Совфеда объяснила, что политические прогнозы касательно военного конфликта России и Украины делать бессмысленно, потому что поведение украинского лидера Владимира Зеленского предсказать невозможно.

Парламентарий уточнила, что США вместе с Западом "гадают на кофейной гуще: нападёт Россия на Украину или не нападёт", что в корне неверно. Она также призвала сосредоточиться на более актуальных для Украины и России вопросах, чем поведение Зеленского в случае эскалации конфликта.

"Президент Зеленский вместо того, чтобы разбираться с ситуацией в энергетике, на потребительском рынке, с коррупционными скандалами, своими взаимоотношениями с Порошенко, он занимается таким политическим бликом. Зеленский такой политический лидер — сама себе весна. Сегодня говорить о том, как он поведёт себя в каких-то определённых условиях, которые ещё не наступили, я считаю, неправильно", — подчеркнула собеседница.

Сенатор добавила, что на данный момент России намного важнее наладить диалог не с Украиной, а с США. Она также напомнила о предложении президента Турции Реджепа Эрдогана организовать встречу российского и украинского лидеров, однако поставила под сомнение важность этих переговоров для российской стороны.

"Нет смысла садиться за стол переговоров с президентом страны, которой он (Зеленский. — Прим. Лайфа) не руководит. Можем говорить о том, будет ли вообще [Владимир] Путин говорить с Зеленским. Эрдоган высказал такое предложение — организовать встречу Зеленского и Путина. Я твёрдо уверена, что президенту России не о чем разговаривать с Зеленским. Если президент России с кем-то встречается, то для того, чтобы что-то было в сухом остатке, был конструктив. Здесь его не будет. С кем говорить, с Зеленским? Он фактически не президент. Он не управляет страной. Об этом надо говорить с США. Поэтому мы пытаемся выстроить этот диалог [с Вашингтоном]", — подчеркнула Ковитиди.