Зал для встречи Лаврова и Блинкена украсили сиренью, флорист Сафронова увидела в этом знак пробуждения

Зарубежные журналисты показали зал, где сегодня состоится встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа США Энтони Блинкена. Столы, за которые сядут члены делегаций, украшены цветами — орхидеями и сиренью. Лайф спросил у президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, несут ли в себе эти цветы какой-либо знак.

По словам эксперта, в букеты на подобных протокольных мероприятиях, как правило, особого символизма не вкладывают, часто состав букетов заранее оговаривается, если у кого-то из переговорщиков есть аллергия.

"Как правило, выбирают нейтральные цветы, а орхидеи не пахнут и долго стоят. Их довольно часто используют в оформлении. При этом каждая страна может по-разному трактовать символику цветов. Но что касается сирени, то это символ весны, пробуждения и надежды на лучшее, надежды на будущее. Это достаточно холодный цветок, который не имеет ни запаха, ничего, что может означать сдержанные отношения", — считает Сафронова.