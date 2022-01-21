Зал для встречи Лаврова и Блинкена украсили сиренью, флорист Сафронова увидела в этом знак пробуждения
При этом, по словам эксперта, в букеты на подобных протокольных мероприятиях, как правило, особого символизма не вкладывают.
Зал, где пройдут переговоры Лаврова и Блинкена. © Twitter / Gunilla von Hall
Зарубежные журналисты показали зал, где сегодня состоится встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы Госдепа США Энтони Блинкена. Столы, за которые сядут члены делегаций, украшены цветами — орхидеями и сиренью. Лайф спросил у президента Ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, несут ли в себе эти цветы какой-либо знак.
Meeting room in Geneva ready where the fate of Ukraine could hang in the balance tomorrow at mtg FM Lavrov, @SecBlinken . pic.twitter.com/ENgpy7GQxk— Gunilla von Hall (@GunillavonHall) January 20, 2022
По словам эксперта, в букеты на подобных протокольных мероприятиях, как правило, особого символизма не вкладывают, часто состав букетов заранее оговаривается, если у кого-то из переговорщиков есть аллергия.
"Как правило, выбирают нейтральные цветы, а орхидеи не пахнут и долго стоят. Их довольно часто используют в оформлении. При этом каждая страна может по-разному трактовать символику цветов. Но что касается сирени, то это символ весны, пробуждения и надежды на лучшее, надежды на будущее. Это достаточно холодный цветок, который не имеет ни запаха, ничего, что может означать сдержанные отношения", — считает Сафронова.
Лайф сообщал, что Блинкен не предоставит главе МИД РФ Сергею Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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