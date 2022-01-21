Лавров: Россия не против участия США в мирном урегулировании на Украине
Глава МИД РФ также заявил, что Германия и Франция вряд ли хотели бы разрушать "нормандский формат" подключением к нему Америки.
Глава МИД России Сергей Лавров © Instagram / s.v.lavrov
Россия не против участия США в мирном урегулировании на Украине. При условии, что Вашингтон будет влиять на решения Киева по выполнению Минских соглашений. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, которые поступили к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Отмечается, что российская сторона поддерживала до 2018 года конструктивные отношения с США. При этом понимала, что у Америки имеется "существенное влияние" на Украину и Вашингтон может побудить власти Киева выполнять Минские соглашения.
"Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. Разумеется, при том понимании, что его участие принесёт положительную "добавочную стоимость" в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объёме свои обязательства по Минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу", — указывается в релизе.
МИД России также высказался и по поводу участия США в "нормандском формате". Отмечается, что это уже сформированная площадка, которая работает восьмой год. К тому же Германия и Франция, по мнению ведомства, также хотели бы "сохранить её в том виде, в котором она существует в настоящее время".
Ранее МИД заявил, что требования России к НАТО по выводу иностранных сил касаются также Болгарии и Румынии. Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что эти государства не являлись членами альянса по состоянию на 1997 год.
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