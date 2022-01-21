Лавров: Россия не против участия США в мирном урегулировании на Украине

Россия не против участия США в мирном урегулировании на Украине. При условии, что Вашингтон будет влиять на решения Киева по выполнению Минских соглашений. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, которые поступили к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Отмечается, что российская сторона поддерживала до 2018 года конструктивные отношения с США. При этом понимала, что у Америки имеется "существенное влияние" на Украину и Вашингтон может побудить власти Киева выполнять Минские соглашения.

"Не возражаем против подключения Вашингтона к процессу мирного урегулирования и сейчас. Разумеется, при том понимании, что его участие принесёт положительную "добавочную стоимость" в первую очередь в плане побуждения Киева выполнить в полном объёме свои обязательства по Минским соглашениям, включая предоставление особого статуса Донбассу", — указывается в релизе.

МИД России также высказался и по поводу участия США в "нормандском формате". Отмечается, что это уже сформированная площадка, которая работает восьмой год. К тому же Германия и Франция, по мнению ведомства, также хотели бы "сохранить её в том виде, в котором она существует в настоящее время".