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МИД: Требования России к НАТО по выводу иностранных сил касаются и Болгарии с Румынией

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что эти государства не являлись членами альянса по состоянию на 1997 год.

21 января, 09:01

© ТАСС / Владимир Гердо

Требование России к НАТО о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается в том числе и Болгарии с Румынией. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Речь идёт о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", — отметили в ведомстве.

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В министерстве подчеркнули, что этот элемент инициативы Москвы "сознательно сформулирован предельно чётко и не допускает каких-либо двояких толкований".

Ранее Лайф рассказывал, что замглавы МИД России Александр Грушко обвинил НАТО в "остром положении" в Балтийском регионе и на Чёрном море. Он отметил, что первым шагом по военному освоению территорий стал запуск миссии воздушного патрулирования.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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