МИД: Требования России к НАТО по выводу иностранных сил касаются и Болгарии с Румынией

Требование России к НАТО о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается в том числе и Болгарии с Румынией. Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Речь идёт о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния", — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что этот элемент инициативы Москвы "сознательно сформулирован предельно чётко и не допускает каких-либо двояких толкований".