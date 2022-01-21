Блинкен рассказал о неоднократных попытках США сотрудничать с Россией
По утверждению американского госсекретаря, НАТО протягивало Москве руку для создания прозрачных и положительных отношений, но безуспешно.
Энтони Блинкен © ТАСС / EPA / KAY NIETFELD / POOL
Соединённые Штаты не раз предлагали России сотрудничать, ведь между странами существует множество сфер для совместной работы. Об этом в эфире немецкого телеканала ZDF рассказал глава Госдепа США Энтони Блинкен.
"Мы неоднократно подчёркивали, что хотим сотрудничать с Россией... Мы должны вместе работать во многих сферах... будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий", — указал дипломат.
Как утверждает Блинкен, НАТО не раз протягивало России руку, чтобы создать прозрачные и положительные отношения, но получало отказ.
При этом Москва неоднократно заявляла, что открыта к диалогу с Западом по всем сферам взаимодействия, указывая, что не РФ виновата в том, что отношения ухудшились.
Ранее Блинкен прибыл в Женеву для проведения запланированных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который также уже прибыл в Швейцарию. По словам госсекретаря США, от переговоров не ожидается никаких прорывов в отношениях между странами. Ожидается, что на встрече будут определены дальнейшие шаги по поводу предложений Москвы по гарантиям безопасности.
Лайф сообщал, что Блинкен не предоставит главе МИД РФ Сергею Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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