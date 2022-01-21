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Блинкен рассказал о неоднократных попытках США сотрудничать с Россией

По утверждению американского госсекретаря, НАТО протягивало Москве руку для создания прозрачных и положительных отношений, но безуспешно.

21 января, 07:33
<p>Энтони Блинкен © ТАСС / EPA / KAY NIETFELD / POOL</p>

Энтони Блинкен © ТАСС / EPA / KAY NIETFELD / POOL

Соединённые Штаты не раз предлагали России сотрудничать, ведь между странами существует множество сфер для совместной работы. Об этом в эфире немецкого телеканала ZDF рассказал глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Мы неоднократно подчёркивали, что хотим сотрудничать с Россией... Мы должны вместе работать во многих сферах... будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий", — указал дипломат.

Как утверждает Блинкен, НАТО не раз протягивало России руку, чтобы создать прозрачные и положительные отношения, но получало отказ.

При этом Москва неоднократно заявляла, что открыта к диалогу с Западом по всем сферам взаимодействия, указывая, что не РФ виновата в том, что отношения ухудшились.

Ранее Блинкен прибыл в Женеву для проведения запланированных переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который также уже прибыл в Швейцарию. По словам госсекретаря США, от переговоров не ожидается никаких прорывов в отношениях между странами. Ожидается, что на встрече будут определены дальнейшие шаги по поводу предложений Москвы по гарантиям безопасности.

Блинкен счёл возможным прогресс на переговорах по безопасности с Москвой

Блинкен счёл возможным прогресс на переговорах по безопасности с Москвой

Лайф сообщал, что Блинкен не предоставит главе МИД РФ Сергею Лаврову письменные ответы по гарантиям безопасности на встрече 21 января. Предложения Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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