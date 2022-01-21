Блинкен рассказал о неоднократных попытках США сотрудничать с Россией

Соединённые Штаты не раз предлагали России сотрудничать, ведь между странами существует множество сфер для совместной работы. Об этом в эфире немецкого телеканала ZDF рассказал глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Мы неоднократно подчёркивали, что хотим сотрудничать с Россией... Мы должны вместе работать во многих сферах... будь то изменение климата, коронавирус или влияние новых технологий", — указал дипломат.

Как утверждает Блинкен, НАТО не раз протягивало России руку, чтобы создать прозрачные и положительные отношения, но получало отказ.