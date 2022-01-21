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Поэт Анатолий Найман умер после перенесённого инсульта

Эссеисту было 85 лет. Информации о месте и дате прощания с литературным деятелем пока нет.

21 января, 07:26
<p>Анатолий Найман © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Anatoly_Nayman_1.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Анатолий Найман © Wikipedia

Скончался поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман. Об этом сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская в "Фейсбуке".

"Анатолий Найман умер сегодня ночью", — написала она, уточнив, что информация о дате и месте прощания будет сообщена позже.

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17 января Найман был госпитализирован с обширным инсультом прямо с выступления на конференции в ВШЭ. Поэт успел сказать всего несколько предложений, после чего ему потребовалась помощь медиков.

Ранее Лайф рассказывал, что звезда "Ганнибала" Гаспар Ульель умер в больнице после падения на горнолыжном курорте. В результате происшествия, случившегося накануне, актёр потерял сознание и был госпитализирован вертолётом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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