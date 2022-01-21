Поэт Анатолий Найман умер после перенесённого инсульта

Скончался поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман. Об этом сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская в "Фейсбуке".

"Анатолий Найман умер сегодня ночью", — написала она, уточнив, что информация о дате и месте прощания будет сообщена позже.

17 января Найман был госпитализирован с обширным инсультом прямо с выступления на конференции в ВШЭ. Поэт успел сказать всего несколько предложений, после чего ему потребовалась помощь медиков.