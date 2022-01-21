Поэт Анатолий Найман умер после перенесённого инсульта
Эссеисту было 85 лет. Информации о месте и дате прощания с литературным деятелем пока нет.
Анатолий Найман © Wikipedia
Скончался поэт, переводчик, эссеист Анатолий Найман. Об этом сообщила журналист и литературный критик Анна Наринская в "Фейсбуке".
"Анатолий Найман умер сегодня ночью", — написала она, уточнив, что информация о дате и месте прощания будет сообщена позже.
17 января Найман был госпитализирован с обширным инсультом прямо с выступления на конференции в ВШЭ. Поэт успел сказать всего несколько предложений, после чего ему потребовалась помощь медиков.
Ранее Лайф рассказывал, что звезда "Ганнибала" Гаспар Ульель умер в больнице после падения на горнолыжном курорте. В результате происшествия, случившегося накануне, актёр потерял сознание и был госпитализирован вертолётом.
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