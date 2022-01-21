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Германия не выплатит компенсацию при несоответствии "Северного потока – 2" праву ЕС

Как отметил вице-канцлер ФРГ Хабек, когда возобновится сертификация газопровода, будет решаться вопрос, есть ли условие для выдачи разрешения на прокачку голубого топлива.

21 января, 06:58

© ТАСС / dpa / picture-alliance

Германия не должна будет выплачивать компенсацию в том случае, если национальный регулятор признает "Северный поток – 2" не соответствующим праву Евросоюза. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в беседе с журналом Der Spiegel.

"Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций", — отметил министр.

Блинкен считает "Северный поток – 2" рычагом давления на Россию

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Ранее Лайф рассказывал, что германский политик Мануэла Швезиг выступила за срочный запуск "Северного потока – 2". По её мнению, дополнительные поставки российского газа помогут стране скорее перейти на возобновляемые источники энергии.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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