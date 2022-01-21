Германия не выплатит компенсацию при несоответствии "Северного потока – 2" праву ЕС

Германия не должна будет выплачивать компенсацию в том случае, если национальный регулятор признает "Северный поток – 2" не соответствующим праву Евросоюза. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в беседе с журналом Der Spiegel .

"Федеральное сетевое агентство в настоящее время приостановило сертификацию. Когда она возобновится, то будет решаться, есть ли условия для выдачи разрешения [на прокачку газа] в соответствии с германскими и европейскими правилами. Если нет, то не будет подлежащих выплате компенсаций", — отметил министр.