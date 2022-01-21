Россия направила на учения в Белоруссию два дивизиона C-400
Отмечается, что российские военнослужащие по прибытии на место, в частности, проведут оборудование и маскировку пусковых позиций.
Для участия в учениях в Белоруссии с Дальнего Востока направили два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия C-400 "Триумф". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", — говорится в сообщении.
Напомним, первые подразделения ВС РФ прибыли в Белоруссию для участия в учениях Союзного государства 19 января. Основной этап манёвров пройдёт с 10 по 20 февраля, в рамках него отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов страны.
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