Россия направила на учения в Белоруссию два дивизиона C-400 © Минобороны РФ

Для участия в учениях в Белоруссии с Дальнего Востока направили два дивизиона систем противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия C-400 "Триумф". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"По прибытии к местам выполнения учебных задач российские военнослужащие проведут оборудование и маскировку пусковых позиций, техническое обслуживание техники и заступят на учебное боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России", — говорится в сообщении.