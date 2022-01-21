Памфилова заявила, что ей "глубоко наплевать" на возможные санкции США

"С иронией наблюдая за всей этой заокеанской, уже почти маниакальной санкционной истерией, могу лишь добавить, что мне на их санкции в отношении меня глубоко наплевать", — цитирует Памфилову РИА "Новости".

Напомним, ранее конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России, который озаглавлен как "Акт привлечения к ответственности Путина". Так, ограничения могут коснуться российских чиновников и силовиков. Помимо Памфиловой речь идёт о представителе Кремля Дмитрии Пескове, премьер-министре РФ Михаиле Мишустине, мэре Москвы Сергее Собянине, главе Минздрава Михаиле Мурашко и других. Кроме того, новый документ затрагивает бизнесменов РФ, среди которых в том числе глава "Роснефти" Игорь Сечин и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, и некоторых журналистов, в частности Владимира Соловьёва.