США ввели санкции против четырёх украинских политиков, "связанных" с Россией

А ранее сегодня конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России, который озаглавлен как "Акт привлечения к ответственности Путина". Так, ограничения могут коснуться российских чиновников и силовиков. Речь, например, идёт о представителе Кремля Дмитрии Пескове, премьер-министре РФ Михаиле Мишустине, мэре Москвы Сергее Собянине, главе Минздрава Михаиле Мурашко и других. Кроме того, новый документ затрагивает бизнесменов РФ, среди которых в том числе глава "Роснефти" Игорь Сечин и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, и некоторых журналистов, в частности Владимира Соловьёва.