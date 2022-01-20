США ввели санкции против четырёх украинских политиков, "связанных" с Россией
В список попали в том числе владелец телеканалов News One, Zik и "112 Украина", а также вице-премьер в правительстве Николая Азарова.
Министерство финансов США. Фото © Getty Images / Alex Wong
Минфин США ввёл санкции из-за "причиняющих вред действий России за рубежом". Ограничения коснутся четырёх физических лиц. Об этом говорится в сообщении ведомства.
В чёрном списке оказались четыре уроженца Украины: Тарас Козак (депутат, владелец украинских телеканалов News One, Zik и "112 Украина"), Владимир Олейник (экс-депутат Верховной рады), Владимир Сивкович (вице-премьер в правительстве Николая Азарова) и Олег Волошин (депутат Рады).
А ранее сегодня конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс представил новый проект санкций против России, который озаглавлен как "Акт привлечения к ответственности Путина". Так, ограничения могут коснуться российских чиновников и силовиков. Речь, например, идёт о представителе Кремля Дмитрии Пескове, премьер-министре РФ Михаиле Мишустине, мэре Москвы Сергее Собянине, главе Минздрава Михаиле Мурашко и других. Кроме того, новый документ затрагивает бизнесменов РФ, среди которых в том числе глава "Роснефти" Игорь Сечин и руководитель "Газпрома" Алексей Миллер, и некоторых журналистов, в частности Владимира Соловьёва.
Комментариев: 0