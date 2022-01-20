Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о "снежной каше" из-за циклона

Из-за приближающегося к Москве циклона, который, по прогнозам, будет бушевать в течение трёх дней, высота снежного покрова может увеличиться на пять-семь сантиметров, а в городе образуется "снежная каша". Об этом в беседе с Лайфом рассказала метеоролог, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"В ближайшие трое суток у нас погоду будет определять циклон. С ним у нас ожидаются осадки в виде снега. Оказывать влияние он начнёт сегодня после 20:00. В предстоящую ночь погода [будет] облачная, временами снег, и такая же погода будет завтра днём — сырая, снежная", — рассказала специалист.

По словам Поздняковой, завтра в Москве минимальные и максимальные температуры будут примерно одинаковы — минус 3–5 градусов в городе и минус 3–8 градусов по области.

В субботу, 22 января, в столице будет так же облачно, временами будет идти снег. Его интенсивность будет постепенно уменьшаться. Температура ожидается в районе минус 4–6 градусов.

В воскресенье, 23 января, температура воздуха понизится. Ожидается, что столбики термометров упадут до минус 8–10 градусов.

"За время влияния этого циклона в Москве максимум может выпасть десять миллиметров осадков. Высота снежного покрова к воскресенью может увеличиться где-то на пять-семь сантиметров. В городе будет "снежная каша", — заключила метеоролог.