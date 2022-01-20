В Москве возбудили уголовное дело после фотосессии блогерши у мечети

"По версии следствия, группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — мусульманской мечетью, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — говорится в сообщении столичного ГСУ СКР.

Полицейские уже нашли главную героиню съёмки и в ближайшее время её доставят в отделение. Также следователи допросят всех, кто принимал участие в фотосессии.