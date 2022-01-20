В Москве возбудили уголовное дело после фотосессии блогерши у мечети
Полицейские уже нашли "главную героиню". Также следователи допросят всех, кто принимал участие в съёмке.
Блогерша устроила фотосессию у мечети в Москве © Telegram / SHOT
Следователи возбудили уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих после фотосессии, которую откровенно одетая блогерша устроила у Московской соборной мечети.
"По версии следствия, группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — мусульманской мечетью, публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих", — говорится в сообщении столичного ГСУ СКР.
Полицейские уже нашли главную героиню съёмки и в ближайшее время её доставят в отделение. Также следователи допросят всех, кто принимал участие в фотосессии.
Напомним, очевидцы стали свидетелями того, как инста-блогерша в балаклаве и чулках сфотографировалась на фоне Московской соборной мечети. Позже объявилась автор ролика, на котором была запечатлена вся эта сцена, она объяснила, что якобы пыталась отговорить девушку от откровенной фотосессии. Однако запись с камер видеонаблюдения, которая оказалась в распоряжении Лайфа, говорила об обратном. Адвокат Александра Гудименко считает, что модели может грозить реальный срок.
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