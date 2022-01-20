Инструктор Макеев объяснил, как не повторить судьбу разбившегося на горнолыжке актёра Ульеля

При катании на горных лыжах или сноуборде обязательно нужно надевать хоть какой-то шлем, это спасёт от получения травм головы и от летального исхода. Так оценил новость о смерти французского актёра Гаспара Ульеля после падения на горнолыжной трассе инструктор по выживанию и безопасности Михаил Макеев.

"Даже на скорости 30 километров в час при столкновении с непокрытой головой со столбом или деревом голова просто расколется на две части", — приводит его слова телеканал "360".

Частой ошибкой новичков Макеев назвал отказ от шлемов из-за неудобства или уверенности, что они не будут падать. Однако даже на учебных склонах риск получить травму присутствует, для этого достаточно упасть с высоты собственного роста и удариться затылком, предупредил специалист. Он посоветовал горнолыжникам носить хотя бы какой-то шлем, выбор зависит от скорости и условий для катания.

В Москве и Подмосковье для маленьких гор и склонов можно выбрать лёгкие шлемы с мягкими ушами, заметила многократная чемпионка РФ по горным лыжам, шеф-инструктор проекта "Лыжи мечты" Олеся Алиева. А вот тем, кто привык к скоростям в горах, нужно брать полноценный шлем, соответствующий всем требованиям защиты. При этом защитный головной убор должен быть комфортным и лёгким и не сдавливать уши и голову.