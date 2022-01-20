Журналисты узнали о желании Турции организовать в Стамбуле встречи Минской группы

Турция намерена организовать в Стамбуле встречи Минской группы с участием России, Украины, ОБСЕ и представителей Донбасса. Об этом рассказал представителям СМИ источник в турецком МИД, передаёт РИА "Новости".

"Переговоры по Минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса будут частыми и регулярными", — сообщил журналистам неназванный собеседник.

Он также подчеркнул, что Турция с самого начала заняла чёткую позицию в украинском кризисе, которая заключается в необходимости принятия шагов, направленных на снижение напряжённости, предупреждение вооружённого конфликта, а также на поддержание и укрепление диалога. По словам источника, Анкара занимает эту позицию и в НАТО.