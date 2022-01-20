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В ФСБ раскрыли детали спецоперации по задержанию фигурантов дела об аргентинском кокаине

На свободе могут находиться другие участники преступной группировки и их сообщники, заметили в пресс-службе ведомства.

20 января, 14:52

Фото © shutterstock

Фигурантов дела об аргентинском кокаине задержали во время операции ФСБ, Службы внешней разведки и МВД в сотрудничестве с ведомствами Аргентины. Организатора поставок получилось поймать при взаимодействии с правоохранителями Германии. Об этом рассказала пресс-служба ФСБ России.

"В декабре 2017 года наркодельцы были задержаны с поличным в результате проведённой Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СВР и МВД России, а также Национальной жандармерией Аргентины совместной операции по методу "международная контролируемая поставка", — приводит РИА "Новости" текст из сообщения.

Организатор — Андрей Ковальчук — был задержан в ФРГ в марте 2018 года с помощью сотрудников местных правоохранительных органов. Основного фигуранта дела в результате экстрадировали в Россию. В ФСБ также указали, что на свободе могут находиться "иные участники" преступной группировки и их сообщники. Работа по привлечению их к ответственности продолжается.

Напомним, что спецслужбы России и Аргентины в 2018 году провели операцию по пресечению контрабанды партии кокаина на 389 килограммов. Груз нашли в одном из зданий Посольства РФ в Буэнос-Айресе, его там оставил бывший сотрудник дипмиссии. Было возбуждено уголовное дело, материалы объединены в 50 томов. В конце 2021 года присяжные вынесли обвинительный вердикт фигурантам дела. Прокурор в ходе обсуждения последствий вердикта присяжных попросил назначить обвиняемым сроки от 15 до 19 лет. Спустя практически месяц, 20 января 2022-го, Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор, согласно которому фигуранты получили от 13 до 18 лет колонии. Самый большой срок получил основной обвиняемый — Андрей Ковальчук — 18 лет и штраф в 1,8 млн рублей.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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