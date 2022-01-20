В ФСБ раскрыли детали спецоперации по задержанию фигурантов дела об аргентинском кокаине

Фигурантов дела об аргентинском кокаине задержали во время операции ФСБ, Службы внешней разведки и МВД в сотрудничестве с ведомствами Аргентины. Организатора поставок получилось поймать при взаимодействии с правоохранителями Германии. Об этом рассказала пресс-служба ФСБ России.

"В декабре 2017 года наркодельцы были задержаны с поличным в результате проведённой Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с СВР и МВД России, а также Национальной жандармерией Аргентины совместной операции по методу "международная контролируемая поставка", — приводит РИА "Новости" текст из сообщения.