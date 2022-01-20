Фигуранты дела об аргентинском кокаине получили от 13 до 18 лет колонии
Самый большой срок получил основной обвиняемый — Андрей Ковальчук — 18 лет и штраф в 1,8 млн рублей.
Фото © Дорогомиловский суд Москвы
Дорогомиловский суд Москвы вынес приговоры по громкому делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию. Так, фигуранты получили от 13 до 18 лет колонии.
Основной фигурант — Андрей Ковальчук — получил 18 лет колонии строгого режима и штраф в 1,8 млн рублей.
Бывшего завхоза Посольства РФ в Аргентине Али Абянова приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,6 млн рублей. Пытавшихся получить груз на складе МИД в Москве бизнесменов Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова приговорили к 16 и 13 годам колонии соответственно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.
Напомним, что спецслужбы России и Аргентины в 2018 году провели операцию по пресечению контрабанды партии кокаина на 389 килограммов. Груз нашли в одном из зданий Посольства РФ в Буэнос-Айресе, его там оставил бывший сотрудник дипмиссии. Было возбуждено уголовное дело, материалы объединены в 50 томов. В конце 2021 года присяжные вынесли обвинительный вердикт фигурантам дела. Прокурор в ходе обсуждения последствий вердикта присяжных попросил назначить обвиняемым сроки от 15 до 19 лет.
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