Фигуранты дела об аргентинском кокаине получили от 13 до 18 лет колонии

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговоры по громкому делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию. Так, фигуранты получили от 13 до 18 лет колонии.

Бывшего завхоза Посольства РФ в Аргентине Али Абянова приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,6 млн рублей. Пытавшихся получить груз на складе МИД в Москве бизнесменов Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова приговорили к 16 и 13 годам колонии соответственно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в установленные законом сроки.