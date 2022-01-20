СК в Петербурге просит заочно арестовать обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова
В данный момент 57-летний Валерий Шляфман находится в международном розыске. Он скрылся от следствия в 1992 году, переехав на Украину, а затем — в Израиль.
Игорь Тальков © ТАСС / Владимир Яцина
Следствие просит о заочном аресте 57-летнего Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
"20 января 2022 года следствие ходатайствует в суде об избрании в отношении Шляфмана меры пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении пресс-службы.
По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" во время концерта возник конфликт между Игорем Малаховым, представляющим интересы одного из исполнителей, Тальковым и его директором Шляфманом. Последний в итоге вырвал из рук Малахова револьвер и попытался выстрелить в него, но пули попали в певца.
Сначала Шляфман пытался препятствовать расследованию, свидетельствуя против третьего участника конфликта, склоняя других к даче аналогичных показаний и спрятав в гримёрке Талькова револьвер. А в 1992 году скрылся от следствия, уехав на Украину, откуда после перебрался в Израиль, где проживает до сих пор.
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