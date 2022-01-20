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СК показал кадры допроса зятя из вирусного ролика про тёщу

Герой мема "Будем пить пиво" находился в розыске с октября 2021 года по подозрению в совершении целой серии преступлений, в их числе и убийство.

20 января, 11:39

Видео © Youtube / Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет опубликовал видео с задержанным 44-летним жителем Темрюкского района Краснодарского края Алексеем Щетининым, который прославился в "Тиктоке" как мемный зять, к которому тёща бежит пить пиво.

На кадрах видно, как мужчину ведут в ведомственное здание. Щетинин закован в наручники, его передвижения контролирует сотрудник правоохранительных органов. Далее показан допрос злоумышленника, но что он говорит, неизвестно, звука нет.

Задержали блогера в одной из саун Краснодара. Щетинин скрывался от полиции с октября 2021 года. Он был объявлен в розыск по подозрению в совершении серии преступлений, кражи, разбоя, причинении огнестрельных ранений сотрудникам полиции и убийстве жителя станицы Ахтанизовская.

Известный тиктокер задержан за жестокое убийство своей жены

Известный тиктокер задержан за жестокое убийство своей жены

Ранее тёща героя мема "Будем пить пиво" открестилась от зятя. Менеджер женщины объяснил, что дочь и её супруг забрали все заработанные деньги и выгнали родительницу из дома.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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