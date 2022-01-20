СК показал кадры допроса зятя из вирусного ролика про тёщу

Следственный комитет опубликовал видео с задержанным 44-летним жителем Темрюкского района Краснодарского края Алексеем Щетининым, который прославился в "Тиктоке" как мемный зять, к которому тёща бежит пить пиво.

На кадрах видно, как мужчину ведут в ведомственное здание. Щетинин закован в наручники, его передвижения контролирует сотрудник правоохранительных органов. Далее показан допрос злоумышленника, но что он говорит, неизвестно, звука нет.

Задержали блогера в одной из саун Краснодара. Щетинин скрывался от полиции с октября 2021 года. Он был объявлен в розыск по подозрению в совершении серии преступлений, кражи, разбоя, причинении огнестрельных ранений сотрудникам полиции и убийстве жителя станицы Ахтанизовская.