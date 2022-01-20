Вассерман выступил против уголовного преследования блогерши, устроившей фотосессию у мечети

Депутат Госдумы, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман выступил против уголовной ответственности для инста-блогерши в балаклаве и чулках, которая устроила фотосессию на фоне Московской соборной мечети. Однако, по его мнению, девушке всё-таки не удастся избежать наказания.

Вассерман отметил, что обнажённые фотосессии среди представителей молодого поколения нынче вошли в моду. Подобные выходки устраиваются, как считает политик, с одной лишь целью — вызвать максимальный скандал. По его словам, таким провокаторам попросту больше нечем прославиться.

"Мне бы этого (уголовной ответственности. — Прим. Лайфа) не хотелось. Я бы, конечно, предпочёл, чтобы была возможность просто вразумить таких людей. К сожалению, великовозрастных детей уже поздно пороть за глупость. Так что боюсь, они добьются, что их начнут судить", — сообщил Вассерман Лайфу.