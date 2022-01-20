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Не хотела задеть чувства верующих: Снявшая блогершу в чулках у мечети извинилась за скандальный ролик

Таргетолог Мария Катанова утверждает, что, напротив, хотела предотвратить волну хайпа, которая началась со снимков обнажённых моделей на фоне религиозных зданий. Однако в соцсетях её не так поняли.

20 января, 11:52
<p>Мария Катанова © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CY8wkB5gVgE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CC72Aw2KPUF/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">_mamasmm_</a></p>

Мария Катанова © Instagram / _mamasmm_

Таргетолог Мария Катанова, которая сняла инста-блогершу в балаклаве и чулках на фоне Московской соборной мечети, извинилась перед всеми, кто увидел данные кадры в Сети. На своей странице в "Инстаграме" девушка также написала, что "не имела цели задеть чувства верующих".

"Целью было как раз, наоборот, — предотвратить эту волну хайпа, которая началась с фотосета обнажённых блогеров на фоне религиозных зданий. Я в принципе против таких действий. И сожалею, что ролик попал в Интернет с другим смыслом", — отметила Катанова.

Скриншот © Instagram / _mamasmm_

Скриншот © Instagram / _mamasmm_

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Ранее Лайф сообщал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, что после съёмки Катанова села в один автомобиль вместе с фотографом и моделью. При этом сама Мария изначально утверждала, что девушек она якобы увидела случайно и сразу же "сделала выговор", что так неправильно поступать.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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