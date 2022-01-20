Таргетолог Мария Катанова, которая сняла инста-блогершу в балаклаве и чулках на фоне Московской соборной мечети, извинилась перед всеми, кто увидел данные кадры в Сети. На своей странице в "Инстаграме" девушка также написала, что "не имела цели задеть чувства верующих".

"Целью было как раз, наоборот, — предотвратить эту волну хайпа, которая началась с фотосета обнажённых блогеров на фоне религиозных зданий. Я в принципе против таких действий. И сожалею, что ролик попал в Интернет с другим смыслом", — отметила Катанова.

Скриншот © Instagram / _mamasmm_