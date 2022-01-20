Не хотела задеть чувства верующих: Снявшая блогершу в чулках у мечети извинилась за скандальный ролик
Таргетолог Мария Катанова утверждает, что, напротив, хотела предотвратить волну хайпа, которая началась со снимков обнажённых моделей на фоне религиозных зданий. Однако в соцсетях её не так поняли.
Мария Катанова © Instagram / _mamasmm_
Таргетолог Мария Катанова, которая сняла инста-блогершу в балаклаве и чулках на фоне Московской соборной мечети, извинилась перед всеми, кто увидел данные кадры в Сети. На своей странице в "Инстаграме" девушка также написала, что "не имела цели задеть чувства верующих".
"Целью было как раз, наоборот, — предотвратить эту волну хайпа, которая началась с фотосета обнажённых блогеров на фоне религиозных зданий. Я в принципе против таких действий. И сожалею, что ролик попал в Интернет с другим смыслом", — отметила Катанова.
Скриншот © Instagram / _mamasmm_
Ранее Лайф сообщал, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, что после съёмки Катанова села в один автомобиль вместе с фотографом и моделью. При этом сама Мария изначально утверждала, что девушек она якобы увидела случайно и сразу же "сделала выговор", что так неправильно поступать.
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