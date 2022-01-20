В ЦБ уточнили, когда начнётся корректировка законодательства по регулированию криптовалют

В ближайшие месяцы начнутся работы по корректировке законодательства России для регулирования криптовалют. Об этом в ходе брифинга сообщила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

"Конкретные меры необходимо обсуждать, и мы продолжим их обсуждение с ведомствами, с рынком. Что касается сроков и изменений, то, естественно, потребуются изменения в федеральном законодательстве. Предложения по этим изменениям находятся на стадии проработки и в ближайшие месяцы будут готовы", — сказала она журналистам.

Данилова также добавила, что регулятор будет двигаться по типичному законодательному процессу: обсуждать вопросы с правительством и депутатами, а также готовиться к предложенным изменениям.