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В ЦБ уточнили, когда начнётся корректировка законодательства по регулированию криптовалют

Как отметил представитель регулятора, предложения по этим изменениям сейчас находятся на стадии проработки.

20 января, 14:45

Фото © Pexels

В ближайшие месяцы начнутся работы по корректировке законодательства России для регулирования криптовалют. Об этом в ходе брифинга сообщила глава департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

"Конкретные меры необходимо обсуждать, и мы продолжим их обсуждение с ведомствами, с рынком. Что касается сроков и изменений, то, естественно, потребуются изменения в федеральном законодательстве. Предложения по этим изменениям находятся на стадии проработки и в ближайшие месяцы будут готовы", — сказала она журналистам.

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Данилова также добавила, что регулятор будет двигаться по типичному законодательному процессу: обсуждать вопросы с правительством и депутатами, а также готовиться к предложенным изменениям.

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Ранее Центробанк предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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