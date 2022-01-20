Криптоэксперты Поярков и Припачкин предсказали победу электронных денег над наличными

Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков в беседе с телеканалом "360" рассказал, что биометрия набирает популярность, несмотря на существующие мифы, которые учёные успешно развенчивают, опираясь на плюсы этой системы.

"Техническая мысль развивается в сторону того, что не должно быть посредников между человеком и услугой. А посредников сейчас довольно много. Первый — банк, который эти платежи процессит. Следующий посредник — это, как в случае с Google Pay, тот же Samsung, то есть некий софт, который помогает банку обрабатывать платёж. Третий посредник — сам телефон, с которого происходит обработка", — пояснил он.

По мнению специалиста, биометрия вычеркнет из этой цепочки как минимум двух посредников, оставив между сторонами только софт. Как добавил президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин, альтернативы наличным в мире на сегодня достаточно, всё зависит лишь от развития квантовых технологий и компьютеров, которые могут полностью изменить процесс оплаты.

"Здесь нельзя рассматривать цивилизацию без технологической основы. И в этом плане Россия относится к числу передовых стран. В плане платёжных систем — в пятёрке стран. Проникновение у нас электронных платежей в государстве значительно выше, чем в Европе, тем более даже, как ни странно, выше, чем в США. Я не вижу проблем с распространением таких систем", — заметил он.