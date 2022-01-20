Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного в день рождения

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Также Путин отправил Шаймиеву поздравительную телеграмму по случаю 85-летнего юбилея.

"Возглавляя республику в переломную эпоху, Вы не боялись трудностей, твёрдо следовали своим убеждениям и принципам, при этом показывали пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных, острых проблем", — написал российский лидер.

Путин указал на "огромный созидательный вклад" Шаймиева "в социально-экономическое развитие региона", в результате которого им был получен "высочайший общественный авторитет".

Впервые Шаймиев был избран президентом Республики Татарстан в 1991 году. В 1996-м его переизбрали на второй срок, он был единственным кандидатом на выборах. В 2001 году на выборах, прошедших на альтернативной основе, президент Татарстана получил 79,5% голосов.