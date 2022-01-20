Путин наградил Шаймиева орденом Андрея Первозванного в день рождения
По случаю 85-летия российский лидер отправил первому президенту Татарстана поздравительную телеграмму.
Минтимер Шаймиев © ТАСС / Алеев Егор
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Также Путин отправил Шаймиеву поздравительную телеграмму по случаю 85-летнего юбилея.
"Возглавляя республику в переломную эпоху, Вы не боялись трудностей, твёрдо следовали своим убеждениям и принципам, при этом показывали пример взвешенных, конструктивных подходов к разрешению самых сложных, острых проблем", — написал российский лидер.
Путин указал на "огромный созидательный вклад" Шаймиева "в социально-экономическое развитие региона", в результате которого им был получен "высочайший общественный авторитет".
Впервые Шаймиев был избран президентом Республики Татарстан в 1991 году. В 1996-м его переизбрали на второй срок, он был единственным кандидатом на выборах. В 2001 году на выборах, прошедших на альтернативной основе, президент Татарстана получил 79,5% голосов.
А ранее глава государства наградил врачей за вклад в борьбу с коронавирусом. Кроме того, наград удостоились медики, которые при исполнении профессионального долга проявили самоотверженность.
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