Мурашко: Россия передала ВОЗ все данные по "Спутнику V"

Россия передала Всемирной организации здравоохранения все данные по антиковидной вакцине "Спутник V". Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Воронеж.

"Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит (экспертов для инспекции. — Прим. Лайфа) ожидаем в первом квартале, в феврале", — ответил министр на вопрос корреспондента ТАСС.