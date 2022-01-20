Мурашко: Россия передала ВОЗ все данные по "Спутнику V"
Ожидается, что в феврале текущего года будут пройдены все инспекции для сертификации препарата.
Первый компонент препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Россия передала Всемирной организации здравоохранения все данные по антиковидной вакцине "Спутник V". Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Воронеж.
"Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит (экспертов для инспекции. — Прим. Лайфа) ожидаем в первом квартале, в феврале", — ответил министр на вопрос корреспондента ТАСС.
Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V". Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду на то, что ВОЗ признает "Спутник V" уже в ближайшие месяцы. Так же оптимистично настроен директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.
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