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Мурашко: Россия передала ВОЗ все данные по "Спутнику V"

Ожидается, что в феврале текущего года будут пройдены все инспекции для сертификации препарата.

20 января, 14:25
<p>Первый компонент препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Первый компонент препарата "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"). Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Россия передала Всемирной организации здравоохранения все данные по антиковидной вакцине "Спутник V". Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Воронеж.

"Все данные в ВОЗ переданы, досье сформировано, мы ожидаем от них решения, визит (экспертов для инспекции. — Прим. Лайфа) ожидаем в первом квартале, в феврале", — ответил министр на вопрос корреспондента ТАСС.

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Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила задержку с признанием "Спутника V". Проверка технологических процессов требует времени для выяснения всех подробностей, проведения инспекций и прочих моментов, чтобы препарат был одобрен, уточнила она. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал надежду на то, что ВОЗ признает "Спутник V" уже в ближайшие месяцы. Так же оптимистично настроен директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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