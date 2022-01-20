В Хакасии терапевт предлагал пациентам лечение "мёртвой водой"

Жители города Черногорска (Хакасия) пожаловались на местного терапевта Николая Крапиву из-за его методики лечения "мёртвой водой". Пациенты также высказали претензии в адрес "целителя", который прописывал народные средства и затягивал приёмы.

Так, одной из пациенток местный врач назначил ингаляцию луком, что спровоцировало обострение болезни. А при остром отите он посоветовал ей "сходить на базар, купить магнит и железо и водить этим магнитом возле уха". Как уточнила сама девушка, руководство больницы считает, что пациенты "должны быть терпимее" к врачу, поскольку он очень "способный".

"Если бы это качество было, я бы о нём сказала обязательно. Последний раз, когда я болела, он приехал на дом и выписал ингаляцию луком, есть больше цветной капусты и морковки. В итоге у меня пошло обострение и пришлось пойти в платную больницу, чтобы мне выписали антибиотики", — пожаловалась она.

Однако одна из клиенток Крапивы назвала единственным недостатком в лечении длительный приём и возразила, что помимо народных рецептов терапевт выписывал ей "таблетки по назначению".

"Да, насчёт средств народной медицины — это точно, варёные овощи говорил побольше кушать. А так, как обычные врачи, выписывал таблетки по назначению, не сказала бы, что он плохой врач. На приёме просто с закрытыми глазами мог посидеть минуты две-три. Один минус, что принимает людей подолгу, по полчаса иногда было. Может, это из-за возраста, не молодой ведь уже", — сказала она.

Как уточняет агентство "Подъём", в Минздраве Хакасии подтвердили слова местных жителей. Там пообещали побеседовать с терапевтом, а пациентам рекомендовали в подобных случаях обращаться к заведующим отделениями.