Мать Ольги Бузовой рассказала, почему певица отмечает день рождения не с семьёй

Всю молодость российская певица Ольга Бузова в день рождения вместе с семьёй ходила в Молодёжный театр, сейчас её мать Ирина продолжает поддерживать эту традицию. С дочкой, которой исполнилось 36 лет, она не отмечает праздник, так как не любит молодёжные тусовки.

"Во-первых, я работаю. Во-вторых, эти молодёжные тусы совершенно не моё. Я считаю, что в каждом возрасте свои приоритеты и, естественно, при родителях дети себя не ведут раскованно. Это нормальная ситуация. У меня никогда не было идеи фикс, что все праздники я должна быть с детьми. Быть на одной волне — это не значит сидеть и держать за руку. Для этого не обязательно вместе куда-то уезжать", — рассказала Ирина Бузова Лайфу.

Она добавила, что всегда отмечает день рождения дочери в любимом семьёй Молодёжном театре, эта традиция началась ещё в молодости звезды. Также Ирина заметила, что сейчас в жизни дочери началась самая интересная треть, ей очень хочется, чтобы Ольга больше времени уделяла себе.

"Потому что всего не охватить, а хочется ей много. Желания не перестают появляться, всё ей интересно. То, что можно было в 18, уже в 36 не совсем легко исполняется, поэтому просто хочется, чтобы она больше внимания уделяла самой себе, своему здоровью, иногда делала паузы. Всё остальное у неё есть. У неё всё хорошо", — заключила Ирина Бузова.