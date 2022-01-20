Центробанк: За операции с криптовалютами могут ввести штрафы

В Центробанке обсуждается вопрос о введении ответственности за операции с криптовалютами. Вероятно, это будут штрафы, сообщила на брифинге директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Первый момент — про ответственность. Мы видим, что это могут быть штрафы, но, естественно, этот вопрос подлежит обсуждению. Кто мог бы стать уполномоченным органом — также у нас нет готового ответа, мы предлагаем начать обсуждение этого вопроса", — сказала сотрудник регулятора.

По словам Даниловой, об уголовной ответственности за подобные операции говорить рано. Кроме того, она рассказала, что правоохранительные органы будут участвовать в выявлении майнеров.

"Естественно, в этом мы видим роль правоохранительных органов в выявлении такой деятельности. Видимо, взаимодействие нескольких ведомств возможно", — сообщила Данилова.

По её словам, отслеживать майнеров можно по какой-либо активности в части энергопотребления. Данилова считает, что способы по выявлению этой деятельности уже наработаны.