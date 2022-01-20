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Центробанк: За операции с криптовалютами могут ввести штрафы

Выявлять майнеров правоохранители могут по энергопотреблению, пояснили в регуляторе.

20 января, 13:45

Фото © Pixabay

В Центробанке обсуждается вопрос о введении ответственности за операции с криптовалютами. Вероятно, это будут штрафы, сообщила на брифинге директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

"Первый момент — про ответственность. Мы видим, что это могут быть штрафы, но, естественно, этот вопрос подлежит обсуждению. Кто мог бы стать уполномоченным органом — также у нас нет готового ответа, мы предлагаем начать обсуждение этого вопроса", — сказала сотрудник регулятора.

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По словам Даниловой, об уголовной ответственности за подобные операции говорить рано. Кроме того, она рассказала, что правоохранительные органы будут участвовать в выявлении майнеров.

"Естественно, в этом мы видим роль правоохранительных органов в выявлении такой деятельности. Видимо, взаимодействие нескольких ведомств возможно", — сообщила Данилова.

По её словам, отслеживать майнеров можно по какой-либо активности в части энергопотребления. Данилова считает, что способы по выявлению этой деятельности уже наработаны.

Ранее Центробанк предложил запретить в России оборот и майнинг криптовалют. По мнению регулятора, такие цифровые валюты ставят под угрозу энергообеспечение жилых домов, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки России.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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