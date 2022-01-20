Вирусолог Чепурнов объяснил, почему "Спутник V" эффективнее против "омикрона", чем Pfizer
Эксперт отметил, что ещё предстоит выяснить реальную протективность вакцины, которая является основным фактором.
© ТАСС / Кирилл Кухмарь
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" могла оказаться вдвое эффективнее препарата от Pfizer в борьбе с "омикроном" за счёт более удачной "конструкции", которая состоит из двух носителей вируса. Таким мнением с Лайфом поделился ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.
"Дело в том, что исследования, которые сейчас проводятся, они проводятся по количеству нейтрализующих антител. <...> Там же (в российской вакцине. — Прим. Лайфа) использован аденовирус пятого типа и аденовирус 26-го типа, что позволяет получать более сильный ответ. Возможно, конструкция ["Спутника V"] поудачнее сделана. Вакцина Pfizer сделана абсолютно по-другому. Логично также предположить, что "Спутник V" задаёт большее количество посадочных мест для антител, чем пфайзеровский препарат", — отметил эксперт.
При этом, подчеркнул Чепурнов, ещё предстоит выяснить реальную протективность вакцин, что является основным фактором.
Напомним, ранее в РФПИ сообщили, что "Спутник V" оказался вдвое эффективнее вакцины от Pfizer в борьбе с "омикроном". Это связано с формированием сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.
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