НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вирусолог Чепурнов объяснил, почему "Спутник V" эффективнее против "омикрона", чем Pfizer

Эксперт отметил, что ещё предстоит выяснить реальную протективность вакцины, которая является основным фактором.

20 января, 13:32

© ТАСС / Кирилл Кухмарь

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" могла оказаться вдвое эффективнее препарата от Pfizer в борьбе с "омикроном" за счёт более удачной "конструкции", которая состоит из двух носителей вируса. Таким мнением с Лайфом поделился ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины РАН, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

"Дело в том, что исследования, которые сейчас проводятся, они проводятся по количеству нейтрализующих антител. <...> Там же (в российской вакцине. — Прим. Лайфа) использован аденовирус пятого типа и аденовирус 26-го типа, что позволяет получать более сильный ответ. Возможно, конструкция ["Спутника V"] поудачнее сделана. Вакцина Pfizer сделана абсолютно по-другому. Логично также предположить, что "Спутник V" задаёт большее количество посадочных мест для антител, чем пфайзеровский препарат", — отметил эксперт.

Мурашко назвал срок, в который "омикрон" становится доминирующим штаммом ковида

Мурашко назвал срок, в который "омикрон" становится доминирующим штаммом ковида

При этом, подчеркнул Чепурнов, ещё предстоит выяснить реальную протективность вакцин, что является основным фактором.

Напомним, ранее в РФПИ сообщили, что "Спутник V" оказался вдвое эффективнее вакцины от Pfizer в борьбе с "омикроном". Это связано с формированием сильного иммунного ответа благодаря высокому уровню антител.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1