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Звёздный пластический хирург Хайдаров раскрыл, что вынудило Даву лечь под нож

По словам медика, серьёзные проблемы со здоровьем у исполнителя начались ещё в юности после неудачной процедуры. Причём физические нагрузки и правильное питание ситуацию не исправили бы.

20 января, 13:39
<p>Рэпер Дава хвастается новым телом © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CWlAt35tzQL/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> dava_m</a></p>

Рэпер Дава хвастается новым телом © Instagram / dava_m

Звёздный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, почему рэпер и блогер Дава (Давид Манукян) в прошлом году перекроил своё тело. Многие тогда критиковали артиста, который не накачал рельефный пресс в спортзале, а лёг под нож. Однако врач убеждён, что у Давы попросту не было выбора, так как операция проводилась по медицинским показаниям.

"Ни спортом, ни питанием он бы не исправил ситуацию. Были изменения в подкожно-жировой клетчатке. У него был фиброз: рубцовая и жировая ткань — всё это лежало кожно-жировым валиком", — рассказал врач в эфире ютуб-шоу "Алёна, блин" на канале Super.ru.

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Дело в том, что у рэпера ещё в юности начались серьёзные проблемы со здоровьем. По словам Хайдарова, тогда Дава "по глупости" решил подкорректировать фигуру с помощью криолиполиза (метод воздействия холодом на подкожно-жировую клетчатку с целью разрушения жирового слоя). Из-за данной косметологической процедуры у певца оказался изуродован живот, поэтому исправить ситуацию можно было только с помощью хирургии. К слову, как отметил врач, из-за криолиполиза также в своё время "пострадала" топ-модель Линда Евангелиста. Во время реабилитации что-то пошло не так, и она жутко располнела.

Кстати, не так давно Евангелиста раскрыла, почему резко потолстела и оказалась изуродована. Как утверждает манекенщица, вместо уменьшения веса косметическая процедура увеличила её жировые клетки. Попытки исправить ситуацию были тщетны, и топ-модель 90-х впала в глубокую депрессию, начав буквально ненавидеть своё тело.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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