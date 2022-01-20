В России ввели нормативы по бегу и приседаниям для киберспортсменов

Министерство спорта России утвердило программу подготовки кисберспортсменов, в рамках которой также уделяется внимание физическим нормативам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, согласно документу, киберспортсмены должны уделять физической подготовке от 25 до 40% тренировочного времени. А чтобы попасть в группу высшего мастерства, придётся сдать нормативы, в частности по приседаниям и бегу. Уточняется, что мужчинам по установленным правилам нужно пробежать три километра за 15 минут, 100 метров — за 14,4 секунды и присесть без остановки 25 раз. А женщинам необходимо преодолеть два километра за 12 минут, 100 метров — за 17,6 секунды и сделать 23 приседания.

В приказе Минспорта также говорится о тактической, теоретической и психологической подготовке, однако подробных данных этой части тренировки не приводится. Отмечается, что для занятий киберспортсменам необходимы компьютер с башенным кулером для охлаждения процессора, мышь и клавиатура. При этом оперативная память ПК должна быть не менее 16 гигабайтов, ёмкость жёсткого диска — не меньше двух терабайтов, а диагональ монитора — 19 дюймов и более.