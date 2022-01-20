Глава РФПИ Дмитриев заявил, что "омикрон" может положить конец пандемии
При этом специалист не исключил, что существуют риски возникновения прочих вариантов коронавирусной инфекции.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил надежду, что появление омикрон-штамма станет началом конца пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе брифинга.
"Мы надеемся, что "омикрон" станет своего рода началом конца пандемии. Но существуют риски прочих мутаций", — отметил Дмитриев.
А ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предсказал окончание пандемии коронавируса в мае. Он также подчеркнул, что омикрон-штамм может стать последним вариантом инфекции.
Между тем Лайф сообщал, что за минувшие сутки в России выявили более 38 тысяч случаев ковида, это максимум с 13 ноября. Антирекорды по заболеваемости зафиксированы в Москве и Петербурге: в обеих столицах выявили максимум случаев с начала пандемии.
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