Глава РФПИ Дмитриев заявил, что "омикрон" может положить конец пандемии

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил надежду, что появление омикрон-штамма станет началом конца пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Мы надеемся, что "омикрон" станет своего рода началом конца пандемии. Но существуют риски прочих мутаций", — отметил Дмитриев.

А ранее бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предсказал окончание пандемии коронавируса в мае. Он также подчеркнул, что омикрон-штамм может стать последним вариантом инфекции.