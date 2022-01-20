Эпидемиолог Пшеничная: Риск повторного заражения ковидом из-за "омикрона" вырос до 20%

Риск повторного заражения коронавирусом из-за стремительного распространения "омикрона" вырастает с 1–2 до 15–20%. Об этом предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Вероятность заразиться "омикроном" после того, как человек переболел другим вариантом, например "дельтой", по данным специалистов ЮАР, составляет примерно 15–20%, тогда как раньше вероятность повторного развития заболевания была менее 1–2%", — сказала журналистам специалист, отметив, что на сегодняшний день сообщений о повторно инфицированных омикрон-штаммом пока не наблюдалось.

Пшеничная добавила, что у одних инфицированных повторное заражение протекает бессимптомно, а другие страдают от заложенности носа, боли в горле, мышцах и суставах. При этом в некоторых случаях к симптомам также могут присоединиться общая слабость, головная боль, першение в ротоглотке, сухой кашель и насморк. Как указала эксперт, болезнь идёт по сценарию ОРВИ или гриппа.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, кто наиболее защищён от "омикрона". Даже при контакте с больным у этой категории людей может возникнуть лишь инаппарантная инфекция, не имеющая клинических признаков.