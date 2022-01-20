Можно уехать на заимку куда-нибудь в тайгу, жить там в натуральных условиях, ни с кем не общаться. Защититься. Можно закрыться в квартире, если у тебя всё есть. И то тебе могут эту пресловутую пиццу привезти наши бывшие соотечественники, на ней там на коробке может оказаться (вирус. — Прим. Лайфа), вы же не будете её стерилизовать. Но это уже не жизнь, а каторга. Вот людей за очень важные проступки сажают в одиночную камеру... Вы можете организовать себе одиночную камеру в своей квартире

Геннадий Онищенко Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы