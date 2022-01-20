"В мае закончится, если будем прививаться": Онищенко назвал сроки завершения пандемии
По мнению бывшего главного санитарного врача России, данные по вакцинации и летальности от ковида говорят сами за себя.
Пункт вакцинации от COVID-19 в ГУМе. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Российские вакцины от коронавируса показывают высокую эффективность против штамма "омикрон", заявил бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко во время брифинга в пресс-центре "Национальной службы новостей".
Вируснейтрализующая активность — порядка 70%. Это хороший показатель. Да, вначале, когда мы регистрировали вакцину "Спутник", она была порядка 90%, но с показателем защиты 70% мы даже новые вакцины регистрируем. Поэтому вакцина работает
Геннадий Онищенко с сожалением отметил, что среди всех российских регионов в Москве пока привито от ковида меньше всего взрослого населения: 58,5%. В Подмосковье этот показатель составляет 71,8%, рассказал эпидемиолог. По его мнению, это говорит о том, что жители Подмосковья более сознательны и ответственны, особенно если учесть, что в области сложнее получить вакцину. Онищенко также привёл в пример многие другие регионы: Тюменская область — 87% (то есть надёжный коллективный иммунитет), Белгородская область — 82%, Омская область — 77%, Татарстан — 76,3%, Башкортостан — 73%, Волгоградская область — 71,6%, Свердловская область — 68,9%.
Работа центра вакцинации от COVID-19 в олимпийском комплексе «Лужники». Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Александр Авилов
Санкт-Петербург. Мы всегда считаем, "да они всё отрицают", они снобы... Пожалуйста — в Санкт-Петербурге 67,6% привитого взрослого населения. Даже санкт-петербуржцы лучше москвичей относятся к своему здоровью
Эпидемиолог также раскрыл данные в целом по России: полностью привито от коронавируса 59,4% взрослых. Хотя бы одну дозу получило 64,7%. Меж тем в Китае привилось 89,5% взрослых жителей, в США — 74,8%. В Великобритании уровень вакцинации составляет 77,7%, и именно поэтому там сейчас и отменяют все ограничения, подчёркивает Онищенко.
Привитые в подавляющем большинстве болеть не будут, но если даже они заболеют, то они при таком проценте охвата прививками меньше заразят, несмотря на вирулентность этого штамма. И болеть будут более легко. Поэтому британцы и посчитали, что это экономически выгоднее сегодня
При этом Онищенко особо отметил, что в России вакцинация от коронавируса бесплатна, а в западных странах за неё нужно заплатить, хотя там и развита система медстрахования.
Санитарный врач также убеждён, что с чистой совестью путешествовать по разным странам могут только те, кто привит от коронавируса.
Мы болеем, не вакцинируемся, это никого не интересует, но мы все с придыханием смотрим телевизор: что же там на Красной Пресне скажут, полетят самолёты в Турцию или в тот же Египет?
В ходе брифинга бывшему главному эпидемиологу страны задали вопрос о том, можно ли защититься от коронавируса без вакцинации.
Можно уехать на заимку куда-нибудь в тайгу, жить там в натуральных условиях, ни с кем не общаться. Защититься. Можно закрыться в квартире, если у тебя всё есть. И то тебе могут эту пресловутую пиццу привезти наши бывшие соотечественники, на ней там на коробке может оказаться (вирус. — Прим. Лайфа), вы же не будете её стерилизовать. Но это уже не жизнь, а каторга. Вот людей за очень важные проступки сажают в одиночную камеру... Вы можете организовать себе одиночную камеру в своей квартире
Он также сопоставил уровень летальности от ковида в мире и в России: 1,67% и 2,97% соответственно. "Это тоже показатель", — сказал он и призвал не возлагать особых надежд на более лёгкое течение "омикрона".
Будут больше болеть, цифры умирающих — я говорю не в относительных цифрах, а в конкретных цифрах — будут увеличиваться
Медицинские сотрудники и пациент в красной зоне клинической больницы Святителя Луки, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Санкт-Петербург, Россия. Фото © ТАСС / Петр Ковалев
Эпидемиолог также выразил уверенность, что сроки окончания пандемии зависят только от населения.
Когда закончится? В мае закончится, если мы с вами будем ревакцинироваться и ревакцинироваться. Сейчас войдёт к нам по-настоящему "омикрон", он перекосит население, но какую плату мы заплатим за это? Это уже будет на совести каждого и вместе нас взятых