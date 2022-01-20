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Мишустин отметил сильную заразность "омикрона" и его меньшую летальность

Глава кабмина призвал граждан вакцинироваться от ковида и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.

20 января, 14:07
<p>Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Telegram-канал <a href="https://t.me/government_rus/1854" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительства России</a></p>

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Telegram-канал Правительства России

Новый штамм коронавируса "омикрон" является более заразным, однако менее летальным. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Он более контагиозный — новый штамм "омикрон" — но менее летальный с точки зрения специалистов", — сказал Мишустин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.

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Глава кабмина призвал жителей региона вакцинироваться и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. Также заметил, что в первую очередь необходимо достаточное количество коек для больных ковидом и возможность оказать медицинскую услугу, если человек заразился.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал срок, в который "омикрон" становится доминирующим штаммом ковида. Из-за размеров РФ это не произойдёт одновременно по всей стране, но крупные очаги успеют сформироваться в мегаполисах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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