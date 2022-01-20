Мишустин отметил сильную заразность "омикрона" и его меньшую летальность
Глава кабмина призвал граждан вакцинироваться от ковида и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Telegram-канал Правительства России
Новый штамм коронавируса "омикрон" является более заразным, однако менее летальным. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Он более контагиозный — новый штамм "омикрон" — но менее летальный с точки зрения специалистов", — сказал Мишустин на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым.
Глава кабмина призвал жителей региона вакцинироваться и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. Также заметил, что в первую очередь необходимо достаточное количество коек для больных ковидом и возможность оказать медицинскую услугу, если человек заразился.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал срок, в который "омикрон" становится доминирующим штаммом ковида. Из-за размеров РФ это не произойдёт одновременно по всей стране, но крупные очаги успеют сформироваться в мегаполисах.
Комментариев: 0