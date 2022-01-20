Экс-генсек НАТО Робертсон рассказал о "пугающей" шутке Путина про переименование альянса

Президент РФ Владимир Путин во время первого заседания Совета Россия – НАТО испугал представителей Североатлантического альянса, пошутив о переименовании организации. Об этом рассказал британский политик и глава блока в 1999–2004 годах Джордж Робертсон в беседе с Foreign Policy. Он отметил, что российский лидер обратился к нему во время выступления, а переводчик, присутствовавший на встрече, уловил игру слов и удачно пересказал шутку западным партнёрам.

"Он сказал: "Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнёрства, а теперь ещё и председатель Совета Россия – НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?" — рассказал Робертсон, отметив, что в английской интерпретации это звучало как House of Soviets.

Бывший генсек НАТО отметил, что слова Путина особенно сильно испугали польскую делегацию. При этом он добавил, что все поняли, что это была шутка, "такая тогда царила атмосфера". Робертсон также уточнил, что в итоге встреча оказалась плодотворной для всех сторон.