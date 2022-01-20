ЦБ: Международные резервы России выросли за неделю на $7,7 млрд, обновив максимум
На это повлияла переоценка и покупка иностранной валюты в рамках бюджетного правила, уточнили в регуляторе.
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Международные резервы России за период с 7 по 14 января выросли на 7,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, и составили 638,2 миллиарда долларов. Такие данные следуют из материалов Центробанка РФ.
В результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила международные резервы увеличились на 1,2%, указывается в сообщении регулятора. При этом 7 января их объём составлял 630,5 миллиарда долларов.
Ранее в Банке России объяснили, смогут ли россияне владеть криптовалютами. Ответственность за операции с цифровыми валютами обсуждается, предположительно, будут введены штрафы, уточнили в ЦБ.
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