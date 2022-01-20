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ЦБ: Международные резервы России выросли за неделю на $7,7 млрд, обновив максимум

На это повлияла переоценка и покупка иностранной валюты в рамках бюджетного правила, уточнили в регуляторе.

20 января, 14:18

Фото © Pixabay

Международные резервы России за период с 7 по 14 января выросли на 7,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, и составили 638,2 миллиарда долларов. Такие данные следуют из материалов Центробанка РФ.

В результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила международные резервы увеличились на 1,2%, указывается в сообщении регулятора. При этом 7 января их объём составлял 630,5 миллиарда долларов.

Ранее в Банке России объяснили, смогут ли россияне владеть криптовалютами. Ответственность за операции с цифровыми валютами обсуждается, предположительно, будут введены штрафы, уточнили в ЦБ.

Центробанк: За операции с криптовалютами могут ввести штрафы

Центробанк: За операции с криптовалютами могут ввести штрафы

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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