ЦБ: Международные резервы России выросли за неделю на $7,7 млрд, обновив максимум

Международные резервы России за период с 7 по 14 января выросли на 7,7 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, и составили 638,2 миллиарда долларов. Такие данные следуют из материалов Центробанка РФ.

В результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила международные резервы увеличились на 1,2%, указывается в сообщении регулятора. При этом 7 января их объём составлял 630,5 миллиарда долларов.