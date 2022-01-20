"Химки" арендовали защитника, которого дисквалифицировали за участие в договорном матче
Сам игрок заметил, что его хорошо приняли в новой команде и он уже ждёт возможности выйти на поле.
Фото © ФК "Химки"
"Химки" объявили об аренде белорусского защитника БАТЭ Захара Волкова. Сообщение опубликовано на официальном сайте подмосковного клуба.
"У меня очень приятные впечатления от первого дня на сборах с командой. Хорошо меня встретили и приняли в коллективе. Осталось влиться в команду, но уверен, что с каждым днём всё будет только лучше. С нетерпением жду возобновления сезона и надеюсь, что удастся выполнить задачу, которая поставлена перед нами — сохранить прописку в Российской премьер-лиге", — заявил Волков.
Примечательно, что в Белоруссии Захар Волков в 2020 году был дисквалифицирован за участие в договорном матче. Вернуться на поле он смог лишь в конце прошлого года. Примечательно, что распространяется наказание только на белорусские соревнования.
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