"Химки" арендовали защитника, которого дисквалифицировали за участие в договорном матче

"У меня очень приятные впечатления от первого дня на сборах с командой. Хорошо меня встретили и приняли в коллективе. Осталось влиться в команду, но уверен, что с каждым днём всё будет только лучше. С нетерпением жду возобновления сезона и надеюсь, что удастся выполнить задачу, которая поставлена перед нами — сохранить прописку в Российской премьер-лиге", — заявил Волков.