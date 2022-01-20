Депутат Морозов назвал непристойным пиар-ходом угрозу США новыми санкциями

Если США хотят идти путём разрушения отношений с Россией, это их выбор. Однако большая часть американской элиты во главе с президентом Джо Байденом будут проявлять осторожность в вопросе введения новых санкций. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

"Скорее всего, это ещё один повод надавить на Россию в ходе переговоров, которые сейчас идут. Думаю, что большая часть американской элиты, сенаторов и конгрессменов во главе с Байденом будут проявлять в этом вопросе осторожность. Их (пакеты санкций. — Прим. Лайфа) можно назвать как угодно, но это уже переходит и грани разумного, и права как такового. Я рассматриваю это как пиар-ход непристойный, неприличный", — сказал парламентарий.

По мнению Морозова, угроза ограничительными мерами — игра на информационном поле, направленная на мобилизацию антироссийско настроенной определённой части американского общества. При этом подобные действия Вашингтона фактически разрушают любые отношения с Москвой, предупредил депутат. И если Соединённые Штаты хотят идти этим путём, то это их личный выбор и ничем хорошим дело не кончится.

"Мне видится, что это мнение конкретно конгрессмена. И он может сколько угодно кривляться в политическом плане", — уточнил Морозов.