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Депутат Морозов назвал непристойным пиар-ходом угрозу США новыми санкциями

По мнению парламентария, предлагаемые пакеты ограничений переходят не только грани разумного, но и права как такового.

20 января, 14:14
<p>© Twitter / <a href="https://twitter.com/WhiteHouse/status/1470049581333368837/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

© Twitter / The White House

Если США хотят идти путём разрушения отношений с Россией, это их выбор. Однако большая часть американской элиты во главе с президентом Джо Байденом будут проявлять осторожность в вопросе введения новых санкций. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

"Скорее всего, это ещё один повод надавить на Россию в ходе переговоров, которые сейчас идут. Думаю, что большая часть американской элиты, сенаторов и конгрессменов во главе с Байденом будут проявлять в этом вопросе осторожность. Их (пакеты санкций. — Прим. Лайфа) можно назвать как угодно, но это уже переходит и грани разумного, и права как такового. Я рассматриваю это как пиар-ход непристойный, неприличный", — сказал парламентарий.

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По мнению Морозова, угроза ограничительными мерами — игра на информационном поле, направленная на мобилизацию антироссийско настроенной определённой части американского общества. При этом подобные действия Вашингтона фактически разрушают любые отношения с Москвой, предупредил депутат. И если Соединённые Штаты хотят идти этим путём, то это их личный выбор и ничем хорошим дело не кончится.

"Мне видится, что это мнение конкретно конгрессмена. И он может сколько угодно кривляться в политическом плане", — уточнил Морозов.

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Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: сегодня Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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