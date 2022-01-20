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Мишустин призвал начать разработку сети 6G

По словам премьер-министра, в РФ обязаны задуматься над созданием мобильной связи шестого поколения, ведь "все страны уже бегут в эту сторону".

20 января, 14:27

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фабрике радиоэлектронной аппаратуры в Воронеже © Пресс-служба Правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на фабрике радиоэлектронной аппаратуры в Воронеже © Пресс-служба Правительства России

В ходе рабочего визита на фабрику радиоэлектронной аппаратуры в Воронеже премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил заняться разработкой мобильной связи шестого поколения 6G. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

В ходе визита Мишустину показали базовые станции мобильной связи 4G и 5G и датчики движения для освещения, полностью изготовленные в России. Тогда премьер РФ и предложил подумать над новым стандартом связи.

"Это не шутка. Давайте подумаем, что для этого надо, как сосредоточить наши научные центры и правильно провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 6G является практически реализованным стандартом", — подчеркнул глава кабмина.

Также премьер осмотрел сборочно-монтажный участок и цех комплексной сборки фабрики и ознакомился с готовой продукцией предприятия — современными программно-определяемыми радиопродуктами.

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Ранее Лайф рассказал, что Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на удалённую работу. В первую очередь, как уточнил премьер, на удалёнку должны уйти работники старшего возраста и лица, страдающие хроническими заболеваниями.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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