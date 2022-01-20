Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Отметим, что победить Бабиков сумел за счёт своей прекрасной стрельбы, несмотря на не самый быстрый лыжный ход. Вторым стал норвежец Тарьей Бё, который с двумя промахами проиграл россиянину около 10 секунд. На пьедестал почёта сумел пробиться Карим Халили, который с одним промахом проиграл 48 секунд Бабикову.