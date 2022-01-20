Прекрасная победа: Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии
По ходу гонки спортсмен из Уфы не смог показать мощный лыжный ход, однако был безупречен на огневых рубежах.
Российский спортсмен Антон Бабиков. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Отметим, что победить Бабиков сумел за счёт своей прекрасной стрельбы, несмотря на не самый быстрый лыжный ход. Вторым стал норвежец Тарьей Бё, который с двумя промахами проиграл россиянину около 10 секунд. На пьедестал почёта сумел пробиться Карим Халили, который с одним промахом проиграл 48 секунд Бабикову.
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Отметим и Александра Логинова, который с тремя промахами сумел остановиться на седьмом месте.
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