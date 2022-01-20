НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Прекрасная победа: Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Италии

По ходу гонки спортсмен из Уфы не смог показать мощный лыжный ход, однако был безупречен на огневых рубежах.

20 января, 14:33

Российский спортсмен Антон Бабиков. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Отметим, что победить Бабиков сумел за счёт своей прекрасной стрельбы, несмотря на не самый быстрый лыжный ход. Вторым стал норвежец Тарьей Бё, который с двумя промахами проиграл россиянину около 10 секунд. На пьедестал почёта сумел пробиться Карим Халили, который с одним промахом проиграл 48 секунд Бабикову.

Старые звёзды лыжни не испортят: В российском биатлоне забрезжила надежда на олимпийские медали в Пекине

Старые звёзды лыжни не испортят: В российском биатлоне забрезжила надежда на олимпийские медали в Пекине

Отметим и Александра Логинова, который с тремя промахами сумел остановиться на седьмом месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1