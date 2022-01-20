Не презент, а обогащение: Почему дорогие подарки даже от близких нужно оформлять через договор Когда за сделанные близкими людьми подарки придётся заплатить, даже если брак зарегистрирован не был, и почему подаренные деньги могут заинтересовать налоговиков — разбирался Лайф. 19 января, 21:40 Фото © Shutterstock

В российскую практику вошли судебные тяжбы между бывшими влюблёнными, целью которых является возврат дорогих подарков. При этом иногда дарители требуют назад не только вещи, но и деньги, а в случае отказа обвиняют в невыплате долга или даже в краже.

Неосновательное обогащение или подарок — решает суд

18 января Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение по иску мужчины, который пытался взыскать со своей бывшей девушки 600 000 рублей, которые он потратил за годы отношений (дело № 2-969/2022 (2-8542/2021) ~ М-8051/2021). В суде ответчица заявила, что её бывший близкий человек затаил обиду, так как они расстались по её инициативе. Сам же истец объяснил свои требования тем, что в период их совместного проживания давал деньги в долг своей сожительнице на оплату её ипотеки и прочие повседневные траты (всего мужчина насчитал расходов на сумму около 600 000 рублей). После расставания девушка деньги не вернула, и он расценивает такие действия как "неосновательное обогащение". Суд, выслушав доводы сторон и не найдя никакого документального подтверждения словам мужчины, решил: в удовлетворении требований истца отказать. При этом судья отметила: так как деньги передавались добровольно и условия, что данные средства подлежат возврату, никак между дарителем и одаряемой не оговаривались, переданные деньги фактически дарились, возвращать их девушка не обязана.

Но исход дела мог быть и другим, считает адвокат Адвокатской палаты Калининградской области Александр Поляков.

— Теоретически, если бы мужчина предоставил суду доказательства, что в момент совместного с девушкой проживания они находились в фактических брачных отношениях и при этом ипотечные платежи и иное оплачивалось с его банковского счёта, суд мог бы вынести решение о некой компенсации в пользу истца, — поясняет Поляков. — Такое могло быть возможным только при совокупности неоспоримых обстоятельств, например если девушка не смогла бы опровергнуть факт совместного ведения хозяйства и при этом не может подтвердить, что располагала достаточными средствами для самостоятельного погашения своего кредита.

Слова к подарку не пришьёшь

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Но в большинстве случаев устные договорённости при материальных спорах в расчёт не принимаются. И потерять после расставания может не только мужчина, но и девушка. Москвичи Ольга и Александр проживали в гражданском браке более двух лет, после чего расстались. Александр за несколько месяцев до расставания на совместные деньги приобрёл автомобиль стоимостью более 10 000 000 рублей. При расставании мужчина оставил эту машину Ольге. Поэтому девушка была очень удивлена, когда через полгода после прекращения совместной жизни с Александром её пригласили в отдел полиции для объяснений по поводу машины, на которой она передвигалась. В ходе разбирательства выяснилось, что её бывший молодой человек успел жениться. И теперь его супруга написала заявление в полицию о том, что Ольга неправомерно завладела имуществом, принадлежащим Александру. Полицейские пояснили Ольге: так как в паспорте транспортного средства (ПТС) автомобиля, которым пользуется девушка, собственником указан Александр, ей надо или предоставить договор, согласно которому она приобрела право на владение, пользование и распоряжение данной машиной, или вернуть это транспортное средство законному владельцу, то есть Александру. В итоге Ольга с автомобилем рассталась, теперь этим имуществом стала управлять законная супруга мужчины.

— Ольге при расставании с Александром необходимо было закрепить достигнутые с бывшим гражданским мужем договорённости документально, — уверена адвокат Адвокатской палаты города Москвы Ева Митлина. — В идеале — через договор дарения, удостоверенный нотариусом. При таком оформлении ни Александр, ни его супруга не смогли бы претендовать на возврат машины или некую материальную компенсацию.

Налог за подаренные деньги

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Иногда даже бывшим супругам не удаётся избежать финансовых потерь, если их подарки не были оформлены документально. Ирина, жительница Петербурга, работает преподавателем в одном из высших учебных заведений Северной столицы. Пять лет назад брак женщины закончился разводом, но, несмотря на это, она тогда со своим бывшим супругом Петром сохранила хорошие отношения. В 2020 году Ирина в пригороде присмотрела участок земли с вполне добротным домом. Деньги на эту дорогую покупку она заняла у Петра с условием, что вернёт их ему, “когда сможет”. А осенью 2021 женщина получила вызов в территориальное подразделение Федеральной налоговой службы (ФНС). Оказалось, что налоговики сравнили стоимость приобретённой женщиной недвижимости с её официальными доходами за последние три года и увидели разницу в более чем 7 000 000 рублей. Ирина честно сказала, что деньги ей одолжил бывший муж. Но Пётр заявление Ирины не подтвердил. А так как деньги на дом женщина получила наличными и никакого договора с бывшем мужем она не составляла, то сотрудники ФНС предложили Ирине выбор: или предоставить документы, которые смогут подтвердить легальность происхождения средств, уплаченных продавцу дома, или оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). В итоге женщине пришлось в рассрочку заплатить налоги (почти 900 000 рублей), которые ФНС, руководствуясь подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ, ей доначислила расчетным путем.

— Сейчас в связи с поправками в “антиотмывочное” законодательство налоговики и финмониторинг стали гораздо чаще, чем в прошлые годы, проявлять интерес к происхождению денег граждан, которые те уплатили по сделкам с недвижимостью, — поясняет адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — В некоторых случаях ФНС сразу включает в пакет годовых уведомлений, по которому уплачивается налог на имущество, землю и транспорт, дополнительные квитанции по налогу НДФЛ, рассчитанному налоговиками на основании данных, полученных из Росреестра. Если для средств, используемых в сделке, “оправдательных” документов нет, (а судя по всему их не было не только у Ирины, но и у Петра - прим. Лайфа), то оплата дополнительного НДФЛ практически неизбежна: либо добровольно, либо по решению суда, но тогда грозит ещё и штраф.

Авторы Максим Греков