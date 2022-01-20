Блинкен пообещал представить Лаврову общую позицию США и союзников по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову общую позицию Америки и её союзников из Европы в вопросе необходимости дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.