Блинкен пообещал представить Лаврову общую позицию США и союзников по Украине
Американский госсекретарь отметил, что речь идёт об общем настрое государств на поиск возможности дальнейшего движения вперёд путём дипломатии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен (справа налево) © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову общую позицию Америки и её союзников из Европы в вопросе необходимости дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
"На встрече с министром иностранных дел Лавровым завтра [21 января] я смогу представить общее мнение, общий настрой США и наших европейских союзников и партнёров на поиск возможности для дальнейшего продвижения вперёд путём дипломатии", — сказал Блинкен.
Напомним, ранее Госдепартамент США анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве в эту пятницу, 21 января. В ведомстве возлагают надежды на переговоры и ждут, что стороны найдут взаимопонимание по вопросам безопасности. Кроме того, 18 января госсекретарь США и глава МИД РФ обсудили по телефону состоявшиеся на прошлой неделе консультации по вопросам безопасности.
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