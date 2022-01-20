Экономист Беляев назвал "глубоким и продуманным" предложение ЦБ запретить майнинг в России
По его словам, подобные операции подрывают денежное обращение страны и негативно влияют на всю российскую экономику.
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Кандидат экономических наук Михаил Беляев поддерживает предложение Центробанка запретить оборот и майнинг криптовалют в России.
"Когда добывают криптовалюту, занимаются майнингом — это фактически незаконная эмиссия на территории страны. Это равносильно тому, что возникает ещё один эмиссионный центр, который подрывает и денежное обращение страны, и, соответственно, негативнейшим взрывным образом влияет на всю экономику", — рассказал он в беседе с RT.
Ранее Центробанк сообщил, что за операции с криптовалютами могут ввести штрафы. Выявлять майнеров правоохранители могут по энергопотреблению, пояснили в регуляторе.
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