Экономист Беляев назвал "глубоким и продуманным" предложение ЦБ запретить майнинг в России

"Когда добывают криптовалюту, занимаются майнингом — это фактически незаконная эмиссия на территории страны. Это равносильно тому, что возникает ещё один эмиссионный центр, который подрывает и денежное обращение страны, и, соответственно, негативнейшим взрывным образом влияет на всю экономику", — рассказал он в беседе с RT.